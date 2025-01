Zahl der Brandofper im Raum Los Angeles steigt auf elf

Los Angeles: Im Großraum der kalifornischen Metropole gibt es für die Einsatzkräfte eine kurzzeitige Entspannung. Derzeit sind die heftigen Winde etwas abgeflaut, so dass die Flammen nicht mehr so stark angefacht werden wie bisher. Die Zahl der Menschen, die durch die Feuer ums Leben gekommen sind, stieg inzwischen auf elf. Es wird jedoch befürchtet, dass sich die Zahl weiter erhöht. Die Chefin des US-Katastrophenschutes, Criswell, warnte, in den kommenen Tagen könnten die Böen wieder stärker werden. Weil Pünderungen befürchtet werden, hat die Polizei in den Brandgebieten eine nächtliche Ausgangssperre verhängt. Wer dagegen verstoße, so die Polizei, werde verhaftet. Die Ausgangssperre gilt von 18 Uhr abends bis 6 Uhr früh Ortszeit. Inzwischen sind auch tausende Nationalgardisten im Einsatz. Sie sollen die Häuser in den evakuierten Gebieten schützen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.01.2025 06:00 Uhr