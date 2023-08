Zahl der Bootsflüchtlinge im Mittelmeer steigt drastisch

Brüssel: Die Zahl der Bootsflüchtlinge im Mittelmeer hat heuer drastisch zugenommen. Wie die EU-Grenzschutzagentur Frontex mitteilte, gelangten in den ersten sieben Monaten des Jahres fast 90.000 Flüchtlinge über das Mittelmeer nach Italien und Malta. Das waren mehr als doppelt so viele wie im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Frontex macht dafür den harten Wettbewerb unter den Schleusern verantwortlich, was zu niedrigeren Preisen für die Überfahrt führt. Nach amtlichen Angaben sind bei der gefährlichen Überfahrt heuer fast 2.100 Menschen ums Leben gekommen. Gleichzeitig registrierte Frontex allein in diesem Jahr insgesamt gut 176.000 unerlaubte Grenzübertritte - so viele wie seit 2016 nicht mehr.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.08.2023 19:00 Uhr