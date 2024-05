Zahl der Binnenflüchtlinge erreicht Höchststand

Genf: Die Zahl der Binnenflüchtlinge weltweit hat einen neuen Höchststand erreicht. Laut Jahresbericht des Beobachtungszentrums für interne Vertreibung waren im vergangenen Jahr fast 76 Millionen Menschen im eigenen Land auf der Flucht. Die meisten Menschen flohen demnach vor Krieg, etwa in der Ukraine, in Nahost oder im Sudan. Knapp acht Millionen Menschen brachten sich vor Naturkatastrophen wie Überschwemmungen oder Dürre in Sicherheit. Am meisten Binnenflüchtlinge gab es dem Bericht zufolge in Afrika.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.05.2024 07:00 Uhr