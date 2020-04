Zahl der Binnenflüchtlinge auf der Welt auf neuem Höchststand

Nachrichtenarchiv - 28.04.2020 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Genf: Noch nie waren so viele Menschen auf der Welt Vertriebene in ihrem eigenen Land: Fast 51 Millionen Menschen waren im letzten Jahr auf der Flucht vor Gewalt, Krisen und Naturkatastrophen. Diese Angaben hat das Beobachtungszentrum für interne Vertreibung in der Schweiz gemacht. Direktorin Bilak befürchtet, dass sich die humanitäre Lage durch die Corona-Pandemie noch verschlimmert. Sie sagte, die Flüchtlinge seien ohnehin oft schon von medizinischer Versorgung abgeschnitten. Außerdem sei es in überfüllten Lagern kaum möglich, zu anderen Menschen Abstand zu halten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.04.2020 18:00 Uhr