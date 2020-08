Zahl der bewilligten Wohngeldanträge in Deutschland stark gestiegen

Nachrichtenarchiv - 29.08.2020 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Zahl der bewilligten Wohngeldanträge ist seit Jahresbeginn sprunghaft angestiegen. Das berichtet die "Rheinische Post" und beruft sich auf Daten des Statistischen Bundesamts. Demnach wurden im ersten Vierteljahr fast 453.000 Wohngeldanträge genehmigt. Das sind mehr als dreimal so viele wie im ersten Quartal des vergangenen Jahres. Laut Bericht liegt das noch nicht an der Corona-Krise, sondern an der Wohngeldreform, die Anfang des Jahres in Kraft getreten ist.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 29.08.2020 04:00 Uhr