Zahl der Beschwerden über Rufnummernmissbrauch stark gestiegen

Nachrichtenarchiv - 16.12.2021 14:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Bonn: In Deutschland beschweren sich wieder mehr Bürger über ungebetene Werbeanrufe und andere illegale Kontaktaufnahmen. Das hat die Bundesnetzagentur in Bonn mitgeteilt. Demnach gingen bis Ende November mehr als 138tausend Beschwerden über Rufnummernmissbrauch ein und damit 61 Prozent mehr als im Vorjahr, aber voraussichtlich weniger als 2016. Häufig sei es um Werbung per Fax gegangen für Corona-Schnelltests oder Masken. Zudem hätten viele Bürger SMS mit einem Link erhalten, über den Kriminelle Daten abschöpfen oder einen Massenversand von solchen Kurznachrichten auslösen wollten. An Schärfe verloren hat laut Bundesnetzagentur der Rufnummernmissbrauch durch sogenannte Ping-Anrufe, bei denen durch Rückrufe vom Handy aus hohe Auslandsgebühren anfallen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 16.12.2021 14:15 Uhr