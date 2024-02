Zahl der berufstätigen Älteren ist gestiegen

Berlin: Immer mehr ältere Menschen arbeiten. Nach Angaben der Bundesregierung ist die Zahl der 63- bis 67-Jährigen, die einer sozialversicherungspflichtigen oder geringfügigen Beschäftigung nachgehen, in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. Zuletzt lag sie bei knapp 1,7 Millionen. Das liegt laut Statistischem Bundesamt nicht nur an der neuen Regelaltersgrenze, sondern auch an höheren Bildungsabschlüssen. Der Anteil Hochqualifizierter unter den beschäftigten Älteren sei besonders hoch. Der Linken-Rentenexperte Birkwald verwies hingegen darauf, dass mehr als 40 Prozent der Rentnerinnen und Rentner ein Nettoeinkommen von unter 1.250 Euro haben. Niemand dürfe gezwungen sein, wegen einer niedrigen Rente weiter arbeiten zu müssen, so Birkwald.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.02.2024 10:00 Uhr