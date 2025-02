Zahl der Baugenehmigungen sinkt weiter

Fürth: Wohnungsnot in bayerischen Ballungsräumen: Im Freistaat sind wieder weniger Baugenehmigungen erteilt worden. Wie das Landesamt für Statistik mitgeteilt hat, sank die Zahl der genehmigten Anträge auf etwa 51.500. Das sind rund 12 Prozent weniger als im Jahr davor. Damit hält der Abwärtstrend bereits das dritte Jahr in Folge an.

