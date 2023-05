Zahl der Baugenehmigungen ist weiter im Sinkflug

Meldungsarchiv - 17.05.2023 13:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Wiesbaden: Die Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen in Deutschland ist im März so stark gesunken wie seit 16 Jahren nicht mehr. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts wurden 24.500 neue Anträge bewilligt. Das waren fast 30 Prozent weniger als noch im März 2022. In den ersten drei Monaten des laufenden Jahres wurden insgesamt 68.700 Baugenehmigungen erteilt, das entspricht einem Minus von knapp 26 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Grund für den starken Rückgang sind nach Einschätzungen der Statistiker die weiterhin hohen Baukosten sowie zunehmend schwierige Finanzierungsbedingungen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.05.2023 13:00 Uhr