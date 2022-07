Zahl der Baugenehmigung ist teils stark zurückgegangen

Feuer bei Barcelona, Rekordhitze in England erwartet

Barcelona: In Spanien und Portugal haben Temperaturen von bis zu 42 Grad nach wochenlanger Trockenheit für weitere Brände gesorgt. Im Nordosten Spaniens sind nun auch nördlich von Barcelona Feuer ausgebrochen. Dort gingen Häuser und Autos in Flammen auf, 200 Menschen mussten fliehen. Am Abend waren in Spanien etwa 30 Waldbrände aktiv. In Portugal melden die Behörden 16 aktive Waldbrände; eine Fläche groß wie 42.000 Fußballfelder wurde dort Raub der Flammen. In beiden Ländern sollen die Temperaturen aber sinken. Dafür werden nun in Großbritannien erstmals seit Beginn der Wetteraufzeichnungen mehr als 40 Grad erwartet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.07.2022 10:45 Uhr