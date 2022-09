Zahl der Autos in Deutschland steigt auf Rekordwert

Nachrichtenarchiv - 15.09.2022 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wiesbaden: Die Zahl der Autos in Deutschland hat einen neuen Höchststand erreicht. Laut Statistischem Bundesamt waren zum Jahreswechsel 48,5 Millionen Pkw zugelassen und damit rund 300.000 mehr als im Vorjahr. Mit dem neuen Wert setzt sich ein Trend fort: In den zurückliegenden zehn Jahren stieg die Zahl der Pkw in Deutschland stetig an. Im Durchschnitt kommen damit 580 Autos auf 1000 Menschen. In Bayern kommen 622 Pkw auf 1000 Menschen. Mehr Autos sind im Verhältnis zur Einwohnerzahl nur in Rheinland-Pfalz und im Saarland angemeldet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.09.2022 11:00 Uhr