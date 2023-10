Zahl der Autodiebstähle in Bayern weiter gesunken

München: In Bayern wurden im vergangenen Jahr so wenige Autos geklaut wie in kaum einem anderen Bundesland. Nach Angaben des Gesamtverbands der deutschen Versicherungswirtschaft entwendeten Diebe hierzulande 413 Pkw. Damit ist die Zahl der Autodiebstähle im Freistaat weiter rückläufig. Bundesweit stieg sie hingegen an. Spitzenreiter ist Berlin mit fast 3.000 gestohlenen Fahrzeugen - das entspricht etwa jedem vierten Auto, das bundesweit abhanden kam. Bei Dieben besonders beliebt sind teure SUVs.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.10.2023 11:00 Uhr