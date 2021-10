Zahl der Asylbewerber steigt - Deutschland in EU wichtigsters Zielland

Nachrichtenarchiv - 17.10.2021 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Die Zahl der Asylbewerber in der Europäischen Union hat heuer nach Angaben der EU-Asylbehörde deutlich zugenommen. Amtsdirektorin Gregori sagte der Funke Mediengruppe, im August seien rund 40 Prozent mehr Asylanträge gestellt worden als zur gleichen Zeit im Vorjahr. Damit sei man wieder auf dem Niveau vor der Corona-Zeit; das liege auch an einem verstärkten Aufkommen an Anträgen von Afghanen. In Deutschland haben bis Ende September bereits mehr als 100.000 Menschen einen Erstantrag auf Asyl gestellt, wie die Welt am Sonntag meldet. Damit bleibt Deutschland in Europa mit Abstand der wichtigste Zielstaat für Asylsuchende - dahinter liegt Frankreich mit 54.000 Anträgen bis Ende September.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.10.2021 10:00 Uhr