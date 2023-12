Zahl der Asylanträge laut EU-Agentur stark gestiegen

Brüssel: Die Zahl der Asylsuchenden in Europa ist nach Angaben der EU-Asylagentur in diesem Jahr stark gestiegen. Mit rund 123.000 Anträgen im Oktober habe man den höchsten Monatswert seit 2016 registriert, sagte Agentur- Direktorin Gregori den Funke-Medien. Die Gesamtzahl der Asylanträge in der EU werde Ende 2023 deutlich über einer Million liegen. Mit einer Entspannung rechnet Gregori nicht. Die Welt um uns herum werde immer instabiler, sagte sie. Das Schutzbedürfnis der Flüchtlinge werde daher wohl auch im kommenden Jahr nicht abnehmen. Deutschland ist Gregori zufolge das Hauptzielland für Asylsuchende in der EU. Gut jeder vierte Asylantrag wurde demnach hierzulande gestellt.

25.12.2023