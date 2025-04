Zahl der Asylanträge ist weiter rückläufig

In den ersten drei Monaten des Jahres haben deutlich weniger Menschen Asyl in Deutschland beantragt als im gleichen Zeitraum letztes Jahr. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge meldet einen Rückgang um fast 45 Prozent im ersten Quartal auf gut 41.000. Die rückläufige Tendenz setzt sich also laut der Behörde fort. Innenministerin Faeser erklärte die Entwicklung mit deutschem Handeln und enger europäischer Zusammenarbeit. Die meisten Menschen kommen nach wie vor aus Syrien - mit einigem Abstand folgen Afghanistan und die Türkei.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.04.2025 15:45 Uhr