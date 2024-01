Zahl der Asylanträge ist 2023 deutlich gestiegen

Berlin: Die Zahl der Asylanträge in Deutschland ist im vergangenen Jahr stark gestiegen. Wie es in der Statistik vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge heißt, wurden 2023 rund 329.000 Erstanträge auf Schutz in Deutschland gestellt, das sind etwa 111.000 mehr als im Jahr davor. Hauptherkunftsländer waren demnach Syrien, Afghanistan und die Türkei.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.01.2024 01:00 Uhr