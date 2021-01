Zahl der Asylanträge ist 2020 deutlich gesunken

Nachrichtenarchiv - 10.01.2021 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Zahl der Asyl-Erstanträge ist im Jahr 2020 stark gesunken. Das Bundesinnenministerium registrierte mit rund 76.000 Anträgen etwa ein Drittel weniger als im Vorjahr. Ressortchef Seehofer führt die Entwicklung nicht allein auf die Corona-Pandemie zurück. Wie der CSU-Politiker sagte, sinken die Zahlen schon das vierte Jahr in Folge. Die Maßnahmen zur Steuerung der Migration wirkten. Gleichzeitig verwies Seehofer darauf, dass auch im vergangenem Jahr vielen Menschen in Not geholfen wurde und sie in Deutschland aufgenommen worden seien.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.01.2021 21:00 Uhr