Zahl der Asylanträge in Europa steigt um mehr als ein Viertel

Valletta: Die Asylagentur der Europäischen Union rechnet in diesem Jahr mit den höchsten Antragszahlen seit den Spitzenwerten von 2015 und 2016. Wie die Behörde mit Sitz in Malta mitteilte, könnte die Zahl bis Jahresende eine Million überschreiten. In der EU, Norwegen und der Schweiz gab es demnach im ersten Halbjahr insgesamt mehr als 500.000 Asylanträge - 28 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Die meisten kamen von Menschen aus Syrien, Afghanistan, Venezuela, der Türkei und Kolumbien.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.09.2023 18:15 Uhr