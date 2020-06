Zahl der Asylanträge in Europa sinkt deutlich

Nachrichtenarchiv - 11.06.2020 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Valetta: Wegen der Corona-Krise ist die Zahl der Asylanträge in Europa stark gesunken. Wie die EU-Asylagentur Easo mitteilt, wurden im April nur rund 8.700 Anträge auf Asyl in der EU sowie in Norwegen, Island, Liechtenstein und in der Schweiz registriert. So wenige waren es laut der Behörde seit 2008 nicht. Schon im März war die Zahl mit rund 35.000 deutlich niedriger als erwartet ausgefallen. Die Gründe für den Rückgang sind der Einreisestopp nach Europa und die verschärften Grenzkontrollen wegen des Coronavirus.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.06.2020 23:00 Uhr