Zahl der Asylanträge in Europa ist massiv gestiegen

Berlin: Die Zahl der Asylbewerber in Deutschland und Europa ist in diesem Jahr massiv gestiegen. Die EU-Asylagentur registrierte bis Ende Oktober knapp 940.000 Anträge. Das ist über ein Fünftel mehr als im Vorjahreszeitraum, wie Direktorin Gregori den "Funke"-Zeitungen sagte. Die meisten Asylanträge werden in Deutschland gestellt. Bis Ende November waren es gut 325.000 - 50 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Gregori rechnet nicht mit einer Entspannung der Lage im kommenden Jah - im Gegenteil: Die Welt werde immer instabiler, das Schutzbedürfnis von Flüchtlingen teils sogar zunehmen. 2024 werde "herausfordernd".

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.12.2023 03:00 Uhr