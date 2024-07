Zahl der Asylanträge in Deutschland ist laut Bericht zurückgegangen

Berlin: Die Zahl der Asyl-Anträge in Deutschland ist im ersten Halbjahr nach Informationen der "Welt am Sonntag" deutlich zurückgegangen. Demnach stellten gut 115.000 Menschen einen Antrag auf Asyl und damit 20 Prozent weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die meisten Schutzsuchenden kommen aus Syrien und Afghanistan. In der gesamten EU sowie in Norwegen und der Schweiz sind knapp 500.000 Asylanträge gestellt worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.07.2024 14:00 Uhr