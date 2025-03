Zahl der Asylanträge in der EU ist zurückgegangen

Valletta: Die Zahl der Asylanträge in Europa ist im vergangenen Jahr deutlich zurückgegangen. In den 27 EU-Mitgliedsstaaten sowie in Norwegen und der Schweiz wurden gut eine Million Anträge registriert - genau 100.000 weniger als im Jahr zuvor. Das geht aus dem neuen Jahresbericht der EU-Asylagentur mit Sitz in Malta hervor. Vor allem im Zielland Nummer eins, in Deutschland, gab es demnach fast 30 Prozent weniger Anträge; in Zahlen waren es 92.000 weniger. Demgegenüber blieben die Daten aus Spanien, Frankreich und Italien nahezu gleich. Die meisten Antragssteller kamen aus Syrien, Afghanistan, Venezuela und der Türkei. Im Schnitt wurde weniger als jeder zweite Antrag anerkannt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.03.2025 09:00 Uhr