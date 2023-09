Zahl der Asylanträge in der EU auf eine halbe Million gestiegen

Valletta: In den EU-Staaten sowie in Norwegen und der Schweiz ist die Zahl der Asylanträge im ersten Halbjahr auf mehr als eine halbe Million gestiegen. Das ist ein Plus von 28 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die Zahlen stammen von der Europäischen Asylagentur EUAA mit Sitz auf Malta. Die meisten Asylanträge stellten demnach Menschen aus Syrien, gefolgt von Afghanistan, Venezuela, der Türkei und Kolumbien. Rund ein Drittel der Antragsteller möchte in Deutschland leben. Die EUAA verweist zudem darauf, dass sich vier Millionen Menschen aus der Ukraine in der Europäischen Union aufhalten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.09.2023 13:00 Uhr