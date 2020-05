Zahl der Asylanträge geht wegen Corona deutlich zurück

Nachrichtenarchiv - 10.05.2020 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Durch das Coronavirus und verschärfte Grenzkontrollen ist die Zahl der Asylanträge in Deutschland in den ersten vier Monaten des Jahres deutlich gesunken. Von Januar bis April wurden nach Informationen der "Bild am Sonntag" beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge rund 29.000 Asyl-Erstanträge gestellt, fast 12.000 weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres – ein Rückgang um 29 Prozent.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 10.05.2020 05:00 Uhr