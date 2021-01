Zahl der Arbeitslosen steigt wieder

Nachrichtenarchiv - 29.01.2021 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Nürnberg: Aufgrund der Corona-Krise ist die Zahl der Arbeitslosen in den vergangenen Monaten deutlich gestiegen. Im Januar waren 2,9 Millionen Arbeitslose gemeldet, 193.000 mehr als im Dezember und 475.000 mehr als vor einem Jahr. Die Quote liegt bei 6,3 Prozent - das sind 0,4 Prozent-Punkte mehr als im Dezember und ein Prozentpunkt mehr als vor einem Jahr. Der Anstieg von Dezember auf Januar sei saisonbedingt, sagte der Chef der bayerischen Arbeitsagenturen Holtzwart. In Bayern liegt die Quote bei 4,2 Prozent. Insgesamt waren hier knapp 317.000 Menschen arbeitslos gemeldet.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.01.2021 10:00 Uhr