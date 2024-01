Zahl der Arbeitslosen steigt leicht an

Nürnberg: Die Zahl der Arbeitslosen ist zuletzt leicht gestiegen. Laut Bundesagentur waren im Dezember 2.637.000 Menschen erwerbslos gemeldet. Das waren 31.000 mehr als im November und 183.000 mehr als ein Jahr vorher. Die Quote lag zuletzt bei 5,7 Prozent. Auch in Bayern stieg die Arbeitslosenquote leicht - von 3,3 auf 3,4 Prozent. Bundesagenturchefin Nahles begründete die Entwicklung mit dem Beginn der üblichen Winterpause auf dem Arbeitsmarkt. Sie zog auch eine Bilanz für das gesamte vergangene Jahr. Demnach ist die schwache Konjunktur nicht spurlos am Arbeitsmarkt vorüber gegangen. Trotzdem zähle 2023 zu den Jahren mit der niedrigsten Arbeitslosigkeit seit der Wiedervereinigung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.01.2024 11:00 Uhr