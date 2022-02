Zahl der Arbeitslosen steigt im Januar um 133.000

Nachrichtenarchiv - 01.02.2022 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Nürnberg: Die Zahl der Erwerbslosen in Deutschland ist im Januar um 133.000 im Vergleich zum Vormonat gestiegen und liegt jetzt bei 2,462 Millionen. Das gab die Bundesagentur für Arbeit soeben bekannt. Damit liegt die Arbeitslosenquote im ersten Monat des Jahres bei 5,4 Prozent, das sind 0,3 Prozentpunkte mehr als im Dezember. Der Anstieg zu Jahresbeginn ist saisonüblich, da der Arbeitsmarkt meist träge ins neue Jahr startet. In Bayern liegt die Quote der Erwerbslosen mit 3,3 Prozent unter dem Bundesdurchschnitt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.02.2022 10:00 Uhr