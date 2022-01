Zahl der Arbeitslosen steigt Dezember um 12.000 Personen

Nachrichtenarchiv - 04.01.2022 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Nürnberg: Der Arbeitsmarkt in Deutschland hat sich im Dezember trotz der Unsicherheit wegen der Omikron-Variante positiv entwickelt. Die Bundesagentur für Arbeit meldet aktuell 2 Millionen 330-tausend Erwerbslose. Das sind 12-tausend mehr als November und 378-tausend weniger als im Dezember des Vorjahres. Die Arbeitslosenquote blieb stabil bei 5,1 Prozent. Die Zahl der Arbeitslosen im Dezember steigt saisonbedingt häufig an, weil in einigen Branchen wie dem Baugewerbe weniger zu tun ist. Im Vergleich der Länder steht Bayern mit einer Arbeitlosenquote von 2,9 Prozent am Besten da.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.01.2022 10:00 Uhr