Zahl der Arbeitslosen sinkt weiter

Nachrichtenarchiv - 30.06.2021 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Nürnberg: Die Lockerungen der Corona-Maßnahmen beleben den deutschen Arbeitsmarkt. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit hatten im Juni 2,61 Millionen Menschen keinen Job, das sind 73.000 weniger als im Mai. Die Arbeitslosenquote sank um 0,2 Punkte auf 5,7 Prozent. In Bayern gab es im Juni 12.000 weniger Arbeitslose als noch im Mai. Insgesamt sind im Freistaat knapp 257.000 erwerbslos gemeldet. Die Quote beträgt hier 3,4 Prozent. Sorgenkind bleiben die Ausbildungsverträge. Lehrstellen stehen ausreichend zur Verfügung, allerdings konnten etwa Berufsberater nicht wie sonst in den Schulen informieren. Die Bundesregierung will deshalb im Sommer die Vermittlungsquote mit gezielten Maßnahmen verbessern.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.06.2021 10:00 Uhr