Zahl der Arbeitslosen sinkt nur minimal

Nürnberg: Die Zahl der Arbeitslosen ist im November im Vergleich zum Oktober minimal auf 2,6 Millionen gesunken. Verglichen mit dem November vor einem Jahr waren dagegen 172-Tausend Menschen mehr ohne Job. Wie die Bundesagentur für Arbeit am Vormittag weiter mitteilte, haben Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung saisonbereinigt zugenommen, was nach Angaben von Agenturchefin Nahles auf die konjunkturelle Flaute zurückzuführen ist. Auch Bayern spürt diese Flaute: Hier ist die Zahl der Erwerbslosen erstmals seit fünf Jahren in einem November angestiegen - um gut 2.400. Trotzdem bleibt die Quote mit 3,3 Prozent konstant. Im Bund sank sie von 5,7 auf 5,6 Prozent.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.11.2023 13:45 Uhr