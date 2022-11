Zahl der Arbeitslosen sinkt leicht

Nachrichtenarchiv - 30.11.2022 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Nürnberg: Die Zahl der Arbeitslosen ist im November leicht gesunken. Insgesamt waren 2 Millionen 434-tausend Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind 8.000 weniger als im Oktober, aber 117.000 mehr als vor einem Jahr. Die Quote bleibt stabil bei 5,3 Prozent. Auch in den vergangenen Jahren ist die Arbeitslosigkeit im November immer gesunken, bevor sie dann in den Wintermonaten deutlich gestiegen ist. Heuer aber waren die Spuren der Wirtschaftskrise schon im Oktober sichtbar. Für Langzeitarbeitlose und schwerbehinderte Menschen ist es besonders schwierig, einen Job zu finden. Die Flüchtlinge aus der Ukraine sind nach Angaben der Behörde inzwischen fast alle in der Arbeitslosenstatistik berücksichtigt und wurden zu großen Teilen auch in Jobs, Trainings oder Sprachkurse vermittelt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.11.2022 10:00 Uhr