Zahl der Arbeitslosen sinkt im November erneut auf 2,3 Millionen

Nürnberg: Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im November weiter gesunken. Sie liegt jetzt insgesamt bei 2,3 Millionen und damit 60-tausend weniger als im Oktober. Die Quote liegt bei 5,2 Prozent. Im Vergleich zum Vormonat sind das 0,1 Prozentpunkte weniger. Im Oktober war die Zahl der Arbeitslosen bereits leicht zurückgegangen, weil sich die Herbstbelegung und die Lockerung von Corona-Maßnahmen bemerkbar gemacht hatten. Allerdings sinkt die Zahl der Arbeitslosen nicht mehr in demselben Tempo wie im Sommer.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.11.2021 10:00 Uhr