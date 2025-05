Zahl der Arbeitslosen sinkt im Mai nur leicht auf 2,9 Millionen

Nürnberg: Der Arbeitsmarkt leidet weiter unter der schwächelnden Konjunktur. Wie die Bundesagentur für Arbeit vor kurzem mitteilte, waren im Mai 2,9 Millionen Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind 12-tausend weniger als im Vormonat, aber 197-tausend mehr als vor einem Jahr. Die Quote liegt jetzt bei 6,2 Prozent - das sind 0,1 Prozentpunkte weniger als im April. Bayern liegt ganz im bundesweiten Trend. Auch hier sank die Zahl der Arbeitslosen im Vormonatsvergleich nur leicht, und zwar um rund dreitausend auf 306-tausend. Die Quote liegt bei 3,9 Prozent - 0,1 Prozentpunkt weniger als im April. - Die Monate Mai und April sind in der Regel die Monate mit dem stärksten saisonalen Rückgang der Arbeitslosigkeit. Aufgrund der anhaltend schlechten Konjunktur fällt die Frühjahrsbelebung dieses Jahr aber eher mäßig aus.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.05.2025 10:00 Uhr