Zahl der Arbeitslosen sinkt im Februar auf 2,4 Millionen

Russische Armee setzt Angriffe fort - beide Seiten sind zu Gesprächen bereit

Kiew: In der Ukraine dauern die Gefechte in zahlreichen Städten an. Das russische Verteidigungsministerium gibt an, dass seine Streitkräfte die Stadt Cherson im Süden des Landes eingenommen hätten. Mariupol am Asowschen Meer ist nach Angaben des dortigen Stadtrates dagegen zwar umkämpft, aber noch immer unter ukrainischer Kontrolle. Russisches Militär greife zivile Einrichtungen an, darunter Wohnblocks und Krankenhäuser. In der ostukrainischen Stadt Charkiw wiederum sind offenbar die örtliche Zentrale der Polizei und des Geheimdienstes teilweise zerstört worden. Der ukrainische Präsident Selenskyj erklärte, in den vergangenen sechs Tagen seien 6.000 russische Soldaten getötet worden seien. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Derweil sind weitere Verhandlungen über eine Friedenslösung im Gespräch. Nach dem gescheiterten ersten Treffen haben sowohl Russland als auch die Ukraine ihre Bereitschaft dazu signalisiert.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.03.2022 12:00 Uhr