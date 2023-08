Zahl der Arbeitslosen nimmt im August weiter zu

Nürnberg: Die schwache Konjunktur in Deutschland hinterlässt weitere Spuren auf dem Arbeitsmarkt. Im August ist die Zahl der Arbeitslosen auf 2,696 Millionen gestiegen. Das sind 79.000 mehr als im Juli und fast 150.000 mehr als im August vor einem Jahr, wie die Bundesagentur für Arbeit am Vormittag mitgeteilt hat. Die Arbeitslosenquote stieg damit leicht auf 5,8 Prozent. Die Chefin der Bundesagentur, Nahles, sprach dennoch von einer soliden Grundverfassung des Arbeitsmarktes. Auch in Bayern machen sich die schwachen Wirtschaftsdaten zunehmend bemerkbar. Die Zahl der Arbeitslosen im Freistaat ist im August im Vergleich zum Juli um knapp 20.000 gestiegen - auf fast 270.000. Die Arbeitslosenquote stieg damit um 0,2 Punkte auf 3,5 Prozent.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.08.2023 10:00 Uhr