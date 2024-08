Zahl der arbeitslosen Jugendlichen in Deutschland hat sich in 20 Jahren halbiert

Berlin: Deutschland hat im europäischen Vergleich die niedrigste Zahl an arbeitslosen Jugendlichen. Im vergangenen Jahr lag die Quote laut Statistischem Bundesamt bei 5,9 Prozent. Im EU-Durchschnitt ist sie mehr als doppelt so hoch. Bezogen auf Deutschland hat sie sich in den vergangenen 20 Jahren halbiert. Die jungen Menschen zwischen 18 und 24 Jahren stehen aber meist nicht auf eigenen finanziellen Beinen. Mehr als ein Drittel ist auf die Unterstützung von Eltern und Angehörigen angewiesen. Über zehn Prozent bekommt staatliche Unterstützung.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.08.2024 12:15 Uhr