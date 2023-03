Nachrichtenarchiv - 01.03.2023 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Nürnberg: Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Februar leicht gestiegen. Wie die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg soeben mitgeteilt hat, waren im vergangenen Monat 2,62 Millionen Menschen ohne Job registriert, das sind 4.000 mehr als im Januar. Die Quote liegt unverändert bei 5,7 Prozent. In Bayern wurde hingegen ein leichter Rückgang mit knapp 270.000 Erwerbslosenzahlen registriert. Auch im Freistaat ist die Quote mit 3,6 Prozent unverändert. BA-Chefin Nahles spricht von einem beständigen Arbeitsmarkt im Februar.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.03.2023 10:00 Uhr