Zahl der Arbeitslosen in Bayern ist leicht gesunken

Nürnnberg: Die Zahl der Arbeitslosen in Bayern ist im März etwas gesunken. Das hat die Bundesagentur für Arbeit soeben mitgeteilt. Demnach waren fast 320.000 Menschen erwerbslos gemeldet. Das sind etwa 7.000 weniger als im Monat davor. Die Quote in Bayern sank damit auf 4,1 Prozent. Bundesweit waren waren im März knapp 3 Millionen Menschen ohne Job. Das ist ein Minus von rund 22.000 Personen im Vergleich zum Vormonat, aber knapp circa 198.000 mehr als zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres. Die Arbeitslosenquote liegt unverändert bei 6,4 Prozent.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.03.2025 10:00 Uhr