Zahl der Arbeitslosen im Januar steigt saisonbedingt auf gut 2,8 Millionen

Nürnberg: Die Zahl der Arbeitslosen ist jahreszeitlich bedingt leicht gestiegen. Der Bundesagentur für Arbeit zufolge hatten im Januar deutschlandweit gut 2,8 Millionen Menschen keinen Job. Das waren knapp 169.000 mehr als im Dezember. Die Arbeitslosenquote liegt damit bei 6,1 Prozent. Ähnlich ist die Entwicklung in Bayern. Auch hier ist die Zahl der Jobsuchenden gestiegen. Im Dezember waren laut Jobagentur gut 294.000 Menschen erwerbslos gemeldet. Das entspricht einer Quote von 3,9 Prozent. Begründet wird die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt mit der üblichen Winterpause, wo viele Menschen beispielsweise auf dem Bau, aber auch in der Außengastronomie nicht arbeiten können.

Sendung: BR24 Nachrichten, 31.01.2024 10:15 Uhr