Zahl der Arbeitslosen hat im Juni leicht zugenommen

30.06.2023 10:00 Uhr

Nürnberg: Die Zahl der Arbeitslosen ist im Juni - im Vergleich zum Mai - um 11.000 gestiegen. Insgesamt waren 2 Millionen 555.000 Menschen ohne Job gemeldet. Das entspricht einer Quote von unverändert 5,5 Prozent. In Bayern nahm die Zahl der Arbeitslosen um 1200 auf 244.000 zu. Die Quote liegt bei 3,2 Prozent. Damit hinterlässt die Rezession allmählich Bremsspuren am deutschen Arbeitsmarkt. Denn die Deutsche Wirtschaft ist zuletzt zwei Quartale hintereinander geschrumpft. Schon im Mai war die Zahl der Erwerbstätigen bereinigt leicht gesunken.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.06.2023 10:00 Uhr