Zahl der Arbeitslosen geht im September zurück

Nürnberg: Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im September erwartungsgemäß zurückgegangen. Die Bundesagentur für Arbeit verzeichnete 2.465.000 Jobsuchende, das sind 114.000 weniger als im August und 382.000 weniger als im September des vorigen Jahres. Die Arbeitslosenquote sank leicht auf 5,4. In Bayern ist die Zahl der Arbeitslosen im September ebenfalls zurückgegangen. Die Quote liegt im Freistaat nun bei 3,2 Prozent nach 3,3 im August. Volkswirte hatten damit gerechnet, dass sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt nach den Sommerferien weiter entspannt. Das neue Ausbildungsjahr hat begonnen, und zahlreiche Firmen stellen nach dem bisherigen Höhepunkt der Corona-Krise inzwischen wieder mehr Leute ein.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.09.2021 10:00 Uhr