Zahl der Arbeitslosen bleibt knapp unter drei Millionen

Nürnberg: Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland bleibt knapp unter der Drei-Millionen-Grenze. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit waren im Februar 2,99 Millionen Menschen ohne Job. Die Arbeitslosenquote liegt weiterhin bei 6,4 Prozent. Als Grund nennt die Behörde die schwache Konjunktur. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten steigt weiter leicht an. Dies liegt vor allem an Branchen wie dem Gesundheitswesen oder dem öffentlichen Dienst. Im verarbeitenden Gewerbe und bei der Zeitarbeit kündigen viele Firmen inzwischen, statt Personal zu halten. In Bayern wurde die niedrigste Arbeitslosenquote von 4,2 Prozent registriert. Die höchste Quote hat Berlin mit 10,2 Prozent.

