Zahl der Anträge auf Kurzarbeit steigt auf neues Rekordhoch

Nachrichtenarchiv - 30.04.2020 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Nürnberg: Die Zahl der Arbeitslosen ist in Deutschland wegen der Corona-Pandemie deutlich gestiegen. Sie liegt jetzt bei rund 2,64 Millionen - das sind gut 300.000 Erwerbslose mehr als im Vormonat. Ausschlaggebend war laut Bundesagentur für Arbeit, dass der Stellenmarkt eingebrochen ist und weniger Menschen in Weiterbildungsmaßnahmen sind. Massenentlassungen habe es hingegen nicht gegeben. BA-Chef Scheele, sagte, das Kurzarbeitergeld scheine zu wirken. Mehr als 750.000 Firmen haben demnach Kurzarbeit angezeigt - so viele wie noch nie. Sie beschäftigen insgesamt rund zehn Millionen Menschen. Sie sind aber nicht zwangsläufig alle von Kurzarbeit betroffen. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,7 Prozentpunkte auf 5,8 Prozent. In Bayern liegt sie bei 3,6 Prozent.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.04.2020 13:00 Uhr