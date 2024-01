Zahl der Alkoholkranken in Deutschland ist leicht gestiegen

Berlin: Die Zahl der alkohol-abhängigen Menschen in Deutschland ist leicht gestiegen. Wie aus einer Barmer Studie hervorgeht, wurden im Jahr 2022 gut eine Million Männer und 467.000 Frauen mit Alkoholsucht ambulant oder stationär behandelt. Das war ein leichter Anstieg im Vergleich zu den Vorjahren. Besonders betroffen sind Menschen in der zweiten Lebenshälfte. Alkoholismus entwickele sich in der Regel über viele Jahre; wichtig sei, dass Betroffene eine passgenaue Hilfe bekämen, so die Verantwortlichen der Studie. Im Norden Deutschlands gibt es zudem mehr alkoholkranke Menschen als im Süden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.01.2024 12:15 Uhr