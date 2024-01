Zahl der Ärzte in Bayern steigt weiter

München: Die Zahl der Ärzte in Bayern ist im vergangenen Jahr weiter gestiegen. Zum Jahresende zählte die Bayerische Landesärztekammer rund 70.600 berufstätige Kammermitglieder. Das war ein Plus gegenüber dem Vorjahr von zwei Prozent. Dennoch warnen Berufsverbände schon seit längerem vor einem Ärztemangel. So ist die Zahl der Planungsbereiche im Freistaat, die als unterversorgt gelten, innerhalb eines Jahrzehnts von 4 auf 13 gestiegen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.01.2024 17:00 Uhr