Zahl antisemitischer Vorfälle steigt weiter an

Berlin: Die Zahl antisemitischer Vorfälle in Deutschland ist auch im vergangenen Jahr weiter stark gestiegen. Der Bundesverband der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus - kurz RIAS - dokumentierte fast 8.630 Fälle. Das waren knapp 80 Prozent mehr als 2023 - und schon in dem Jahr hatte es nach der Terrorattacke der Hamas auf Israel einen starken Anstieg gegeben. Rias erfasst auch Vorfälle, die keine Straftaten sind. In dem Bericht heißt es nun, mit dem 7. Oktober teile sich das Leben vieler Jüdinnen und Juden in Deutschland in ein Leben Davor und in ein Danach. Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Klein, warnte vor kollektiven Schuldzuweisungen gegen Juden wegen des Kriegs im Gazastreifen. Im Morgenmagazin von ARD und ZDF sagte er, die jüdische Community in Deutschland werde dafür in Kollektivhaftung genommen. Dagegen muss nach den Worten des Antisemitismusbeauftragten mit allen politischen und gesellschaftlichen Mitten vorgegangen werden.

