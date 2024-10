Zahl antisemitischer Straftaten steigt auf Rekordhoch

München: Die Zahl antisemitischer Straftaten ist in Bayern auf einem Rekordhoch. Fast 700 hat das Landeskriminalamt seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel vor einem Jahr registriert, teilte das Innenministerium mit. Die Palette reicht von Volksverhetzungs- und Propagandadelikten über Sachbeschädigung bis hin zu Körperverletzung. In die Statistik eingegangen ist auch der mutmaßliche Terroranschlag in München am 5. September, als ein 18-jähriger Österreicher auf das israelische Generalkonsulat und das NS-Dokumentationszentrum geschossen hatte, bevor er von der Polizei getötet wurde. Bundesinnenministerin Faeser hat ein hartes Durchgreifen bei Antisemitismus angekündigt. Bei Aufrufen zur Vernichtung Israels etwa oder islamistischer Terrorpropaganda würde die Polizei schnell einschreiten, sagte sie dem Tagesspiegel. Rund um den Jahrestag des Hamas-Massakers werden am Wochenende zahlreiche Kundgebungen erwartet.

