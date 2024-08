Zahl antisemitischer Straftaten in Bayern bleibt hoch

München: Das bayerische Innenministerium meldet eine anhaltend hohe Zahl antisemitischer Straftaten im Freistaat. Im ersten Halbjahr waren es der Statistik zufolge 210 und damit etwa ein Drittel mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel im Oktober waren die Straftaten gegen Jüdinnen und Juden stark angestiegen. Inzwischen ist die Tendenz wieder leicht rückläufig. Bayerns Antisemitismusbeauftragter Spaenle mahnte mehr Anstrengungen für die Sicherheit der jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger an. Dafür seien erhebliche Bemühungen in Deutschland nötig, so Spaenle in einer Mitteilung. Ein Sprecher des Innenministeriums betonte, die bayerische Polizei sei regelmäßig mit den Gemeinden in Kontakt, habe auch die Lage in Nahost stets in Blick und könne die Sicherheitsmaßnahmen jederzeit anpassen. Derzeit gibt es demnach aber keine Hinweise auf eine konkrete Gefährdung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.08.2024 23:00 Uhr