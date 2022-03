Zahl antisemitisch motivierter Straftaten in Bayern nimmt zu

Selenskyj sieht positive Signale bei Verhandlungen mit Russland

Kiew: Nach fast drei Wochen Krieg sieht der ukrainische Präsident Selenskyj positive Signale in den Gesprächen mit Russland. In der Früh sagte er in einer Videobotschaft an die Ukrainer, die russischen Forderungen klängen inzwischen realistischer. Die Verhandlungen per Videoschalte werden laut Selenskyj heute fortgesetzt. Der Präsident bedankte sich in dem Video auch für die milliardenschwere Unterstützuung durch die USA. Gleichzeitig verlangte er aber auch mehr Waffen und mehr Sanktionen, und er wiederholte seine Forderung, den Luftraum über der Ukraine zu sperren. Der ukrainische Generalstab teilte in der Nacht in einem Lagebericht mit, die russischen Truppen hätten seit dem Einmarsch bereits bis zu 40 Prozent ihrer Einheiten verloren.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.03.2022 11:00 Uhr