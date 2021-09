YouTube sperrt Kanäle von RT

Nachrichtenarchiv - 29.09.2021 09:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Moskau: Die Videoplattform YouTube hat die deutschen Kanäle des russischen Staatsmediums RT gesperrt und gelöscht. Zur Begründung hieß es, der Sender verbreite Falschinformationen über Corona. Das russische Außenministerium hat inzwischen Gegenmaßnahmen gegen Youtube sowie gegen deutsche Medienunternehmen in Russland angekündigt. Youtube habe "zweifellos" in Absprache mit der deutschen Regierung und deutschen Medien gehandelt, hieß es aus Moskau. RT, wie Russia Today mittlerweile abgekürzt heißt, versucht seit längerem, ein Publikum in Deutschland zu erreichen.

